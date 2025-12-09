"Шамахы" провел особенный матч в Премьер-лиге Азербайджана

Футбольный клуб "Шамахы" в 25-й раз в истории выступлений в Высшей лиге Азербайджана одержал крупную победу на выезде.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, это произошло в матче XIV тура Мисли Премьер-лиги.

Клуб, ранее выступавший под названиями "Хазар Университети", "Интер" и "Кешля", уверенно победил "Карван-Евлах" со счетом 3:0. По количеству крупных гостевых побед "Шамахы" догнал "Кяпяз", уступая теперь лишь "Карабаху" и "Нефтчи".

Отметим, что первую крупную выездную победу команда одержала еще в сезоне 2001/02, выступая под названием "Хазар Университети". Тогда "Динамо-Бакылы" (позднее - "Бакы") были обыграны со счетом 3:0.