При приёме на работу будут внесены изменения в правила, касающиеся результатов испытательного срока и его регулирования.

Как передает Day.Az, данный вопрос отражён в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждённом 3 декабря на онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, если в трудовом договоре предусмотрен испытательный срок, в документе должно быть указано условие о возможности прекращения трудового договора работодателем в случае, если работник не оправдает себя в период испытания.

Законопроектом предлагается исключить это положение из законодательства.

Кроме того, прекращение трудового договора с работником, не прошедшим испытательный срок, сможет осуществляться по мотивированному приказу (распоряжению, решению) работодателя в течение этого периода.