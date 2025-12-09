https://news.day.az/world/1800933.html

Илон Маск назвал еврокомиссаров ответственными за разрушение Европы

Миллиардер Илон Маск считает, что члены Еврокомиссии несут ответственность за разрушение Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы", - написал он в X. Ранее мы сообщали, что Маск призвал распустить Европейский союз.