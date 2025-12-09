https://news.day.az/world/1800933.html Илон Маск назвал еврокомиссаров ответственными за разрушение Европы Миллиардер Илон Маск считает, что члены Еврокомиссии несут ответственность за разрушение Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы", - написал он в X. Ранее мы сообщали, что Маск призвал распустить Европейский союз.
Илон Маск назвал еврокомиссаров ответственными за разрушение Европы
Миллиардер Илон Маск считает, что члены Еврокомиссии несут ответственность за разрушение Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы", - написал он в X.
Ранее мы сообщали, что Маск призвал распустить Европейский союз.
