https://news.day.az/world/1800830.html Илон Маск сделал резкое заявление о ЕС Американский миллиардер Илон Маск призвал распустить Европейский союз (ЕС). С таким заявлением он выступил в своем аккаунте в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Распустите Евросоюз и верните власть народу", - написал бизнесмен.
Илон Маск сделал резкое заявление о ЕС
Американский миллиардер Илон Маск призвал распустить Европейский союз (ЕС). С таким заявлением он выступил в своем аккаунте в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Распустите Евросоюз и верните власть народу", - написал бизнесмен.
5 декабря Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала социальную сеть X, которая принадлежит Маску, на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом.
