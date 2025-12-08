Сколько банков присоединились к системе VAIS в Азербайджане?

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Государственный таможенный комитет (ГТК) реализуют проект, предусматривающий предоставление таможенных гарантий и страхования в электронном виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Центрального банка Азербайджана Мушфиг Керимов на "Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие", проходящем в Баку.

"У Центрального банка есть совместный проект с Государственным таможенным комитетом, предусматривающий предоставление банками таможенных гарантий и страховыми компаниями услуг страхования в электронном виде. В настоящее время банки проходят интеграцию в автоматизированную информационную систему VAIS. На данный момент 6 банков полностью интегрированы в эту систему и обслуживают около 80% субъектов бизнеса. Еще 3 банка находятся в тестовом режиме и ожидается их подключение в ближайшее время. Страховая компания также присоединится к системе в тестовом режиме. Главное преимущество этой системы - ускорение таможенных процедур, автоматизация процессов и работа в режиме 24/7.

Он подчеркнул, что реформы, ориентированные на предпринимательство, и проекты электронной интеграции, реализуемые Центральным банком, являются важным этапом модернизации таможенных процессов. Торговые потоки зависят не только от технической инфраструктуры, цифровизация также является её частью. Электронная интеграция банковских гарантий и страховых договоров обеспечивает дополнительные гарантии и способствует развитию торговых потоков и логистики по Центральному коридору. Формирование новой логистической модели региона подтверждает значимость системы гарантий для эффективного осуществления платежей в торговых потоках.