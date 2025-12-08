Tamstore meyvə və tərəvəzi maya dəyərinə satacaq
Tamstore Marketlər Şəbəkəsinin bütün filiallarında meyvə və tərəvəz maya dəyərinə satılacaq. Artıq həm təzə, həm bol çeşidli, həm də ucuz meyvə tərəvəz alış-verişi üçün bazara getməyə ehtiyac qalmadı. Tamstore təzə qida istiqamətində start verdiyi strateji yanaşma ilə təkcə meyvə və tərəvəzdə yox, həm də qırmızı ət, toyuq və toyuq hissələri, süd və süd məhsulları, şirniyyat və bişintidə də fərq yaradacaq. Tamstora gələrək, gündəlik yenilənən tam təzə və bol çeşidli meyvə və tərəvəzi uyğun qiymətə almağa tələsin.
Qeyd edək ki, Tamstore Marketlər Şəbəkəsi spirtli içki qiymətlərində də ciddi endirimlər edib. Davamlı olacaq bu endirimlərlə siz ən uyğun qiymətə müxtəlif çeşid spirtili içkiləri əldə edə biləcəksiniz.
Endirimli qiymətlərlə gündəlik tanış olmaq üçün https://www.instagram.com/tamstore.az/ instagram səhifəsini izləyə bilərsiniz.
