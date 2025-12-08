Объем гуманитарной поддержки ООН уменьшится

В понедельник Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой выделить бюджет помощи в размере лишь половины того, на который она рассчитывала в этом году, несмотря на растущие гуманитарные потребности.

Как передает Day.Az, по собственному признанию ООН, призыв о выделении 23 миллиардов долларов лишит десятки миллионов людей, срочно нуждающихся в помощи, поскольку падающая поддержка вынуждает организацию уделять первоочередное внимание только самым отчаявшимся.

Сокращение финансирования накладывается на другие проблемы гуманитарных организаций, в число которых входят риски для безопасности персонала в зонах конфликтов и отсутствие доступа, пишет Reuters.

"В конечном итоге именно сокращения вынуждают нас делать этот сложный и жестокий выбор", - заявил журналистам глава гуманитарной программы ООН Том Флетчер.

"Мы перегружены, недофинансированы и подвергаемся атакам", - сказал он. "И мы везем скорую помощь к месту пожара. От вашего имени. Но теперь нас еще и просят тушить пожар. А в баке недостаточно воды. И по нам стреляют".

Год назад ООН запросила около 47 миллиардов долларов на 2025 год - эта цифра позже была урезана, поскольку начали проявляться масштабы сокращения помощи США, а также другими ведущими западными донорами, такими как Германия.

По данным за ноябрь, пока получено всего 12 миллиардов долларов, что является самым низким показателем за 10 лет и покрывает лишь чуть более четверти потребностей.

План на следующий год на сумму 23 миллиардов долларов охватывает 87 миллионов человек, чьи жизни находятся под угрозой. Однако в докладе говорится, что около четверти миллиарда человек нуждаются в срочной помощи, и что планируется оказать помощь 135 миллионам из них, выделив 33 миллиарда долларов, если позволят средства.

Самая крупная сумма в 4 миллиарда долларов предназначена для палестинских территорий. Большая часть этой суммы предназначена для сектора Газа, опустошенного двухлетним конфликтом Израиля и ХАМАС, в результате которого почти все его 2,3 миллиона жителей остались без крова и зависят от гуманитарной помощи.

На втором месте - Судан, за ним следует Сирия.