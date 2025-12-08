https://news.day.az/society/1800661.html Минобороны предупредило население В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны предупредило население
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Было отмечено, что с 8 по 12 декабря на полигоне близ поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе с соблюдением правил безопасности будут уничтожаться просроченные и непригодные боеприпасы.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - говорится в заявлении.
