Минобороны предупредило население

В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что с 8 по 12 декабря на полигоне близ поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе с соблюдением правил безопасности будут уничтожаться просроченные и непригодные боеприпасы.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - говорится в заявлении.