Защита азербайджанского языка - одно из приоритетных направлений государственной политики - Сахиба Гафарова
Защита азербайджанского языка и развитие норм литературного языка являются одними из приоритетных направлений государственной политики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления в парламенте на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы".
С.Гафарова отметила, что целью конференции является определение стратегий защиты и развития азербайджанского языка.
Она также подчеркнула, что язык является нашей исторической памятью и основой государственности:
"Законы и решения, принятые в области защиты и развития нашего языка, реализуются при активном участии парламента. Закон о государственном языке и другие нормативно-правовые акты создали важные механизмы для его применения. Защита азербайджанского языка и развитие норм литературного языка являются одними из приоритетных направлений государственной политики".
