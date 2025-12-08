Защита азербайджанского языка - одно из приоритетных направлений государственной политики

Защита азербайджанского языка и развитие норм литературного языка являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления в парламенте на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы".

С.Гафарова отметила, что целью конференции является определение стратегий защиты и развития азербайджанского языка.

Она также подчеркнула, что язык является нашей исторической памятью и основой государственности:

"Законы и решения, принятые в области защиты и развития нашего языка, реализуются при активном участии парламента. Закон о государственном языке и другие нормативно-правовые акты создали важные механизмы для его применения. Защита азербайджанского языка и развитие норм литературного языка являются одними из приоритетных направлений государственной политики".

