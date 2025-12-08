В Японии предупредили о рисках землетрясения близ Токио

Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к гибели 18 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.

В конце ноябре землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.