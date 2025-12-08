https://news.day.az/world/1800666.html В Японии предупредили о рисках землетрясения близ Токио Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к гибели 18 тысяч человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада. В конце ноябре землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии.
В Японии предупредили о рисках землетрясения близ Токио
Ожидаемое в Японии мощное землетрясение может привести к гибели 18 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.
В конце ноябре землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
