На дороге в Хыналыг спасли туриста
В Хыналыге был спасён турист, оказавшийся в сложной ситуации на дороге.
Как передает Day.Az, гражданин Венгрии, возвращавшийся из села Хыналыг Губинского района, из-за снегопада не смог продолжить путь на своём автомобиле и оказался в беспомощном положении. Гололёд сделал движение по дороге невозможным.
Сотрудники районного отдела полиции незамедлительно пришли ему на помощь и обеспечили необходимую поддержку.
Турист размещён в гостинице.
