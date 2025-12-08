На дороге в Хыналыг спасли туриста

В Хыналыге был спасён турист, оказавшийся в сложной ситуации на дороге.

Как передает Day.Az, гражданин Венгрии, возвращавшийся из села Хыналыг Губинского района, из-за снегопада не смог продолжить путь на своём автомобиле и оказался в беспомощном положении. Гололёд сделал движение по дороге невозможным.

Сотрудники районного отдела полиции незамедлительно пришли ему на помощь и обеспечили необходимую поддержку.

Турист размещён в гостинице.