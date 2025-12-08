Вулканическая грязь угрожает жителям острова в Индонезии

На востоке острова Ява в Индонезии с вулкана Семеру сошел лахар.

Как передает Day.Az, грязевой поток сформировался на склонах вулкана и представлял собой смесь воды, вулканического пепла, пемзы и фрагментов горных пород.

Местные службы мониторинга зафиксировали движение лахара и предупредили население о повышенной опасности в прилегающих районах.

Информация о пострадавших не поступала, наблюдение за активностью Семеру продолжается.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: