Вулканическая грязь угрожает жителям острова в Индонезии - ВИДЕО
На востоке острова Ява в Индонезии с вулкана Семеру сошел лахар.
Как передает Day.Az, грязевой поток сформировался на склонах вулкана и представлял собой смесь воды, вулканического пепла, пемзы и фрагментов горных пород.
Местные службы мониторинга зафиксировали движение лахара и предупредили население о повышенной опасности в прилегающих районах.
Информация о пострадавших не поступала, наблюдение за активностью Семеру продолжается.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
