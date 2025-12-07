https://news.day.az/world/1800525.html В Бенине законное правительство восстанавливает контроль над ситуацией Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
"Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению, - приводит оно слова собеседника. - Регулярная армия восстанавливает контроль над ситуацией".
Как уточнил источник, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Бенине мятежники атаковали президентский дворец.
