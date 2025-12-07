В Бенине законное правительство восстанавливает контроль над ситуацией

Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению, - приводит оно слова собеседника. - Регулярная армия восстанавливает контроль над ситуацией".

Как уточнил источник, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Бенине мятежники атаковали президентский дворец.