Соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения штрафа

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии после получения от нее штрафа. Об этом 7 декабря сообщил глава отдела продукции компании Никита Бир, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вы вошли в свой неактивный рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью Ad Composer - опубликовали ссылку под видом видео, и искусственно увеличили его охват", - написал Бир, прокомментировав публикацию Еврокомиссии, к которой было прикреплено видео с заявлением о штрафе соцсети Х.

После этого сотрудник соцсети заявил, что рекламный аккаунт ЕК был деактивирован.