Баку и Бишкек формируют новую ось тюркского мира

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Сложно представить более динамично развивающийся в последние годы союз в тюркском мире, чем партнерство между Азербайджаном и Кыргызыстаном. Оно строится не на декларациях и дипломатических формальностях, а на глубоко осознанной общей исторической базе, стратегических совпадениях интересов и редком для современной Евразии уровне политического доверия. В этом смысле декабрьская встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с делегацией во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым стала не просто очередным протокольным эпизодом - она стала ключевым подтверждением того, что двустороннее сотрудничество достигло фазы системного расширения.

Факт, что в Баку проходит заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах, сам по себе говорит о многом. Насыщенная повестка заседания - это отражение той интенсивности взаимодеиствия, которую редко встретишь между государствами, разделенными тысячами километров. Политическая динамика последних лет убрала любую инерцию: двусторонние визиты высокого уровня стали катализатором практических проектов, а проекты - материальной основой стратегичности.

Особое значение имеет поддержка Кыргызыстаном усилий Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Именно такие жесты и формируют настоящий фундамент братства. Строительство в селе Хыдырлы Агдамского района средней школы имени Айкола Манаса - это не символический подарок, а прямой вклад в реабилитацию жизни на землях, которые десятилетиями были разрушены и лишены инфраструктуры. Аналогичным посылом стало решение о передаче Азербайджану двухсот яков - важного элемента традиционного животноводства высокогорий, идеально подходящего к условиям Восточного Зангезура. Этот шаг выглядел как теплое и одновременно практичное демонстрирование дружбы: культурный код, экономическая польза и искренность.

Баку и Бишкек последние годы активно инвестируют в гуманитарную и культурную синергию. Открытие памятника Чингизу Айтматову в столице Азербайджана стало заметным событием - Айтматов для нас не просто писатель, а проводник между культурами тюркского мира. В ответ Бишкек открыл Парк кыргызско-азербайджанской дружбы и Учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева. Это не обмен жестами ради жестов - это сознательная сборка культурной инфраструктуры, где молодые поколения обеих стран начинают воспринимать друг друга не как географически дальних соседей, а как естественных партнеров и членов общего исторического пространства.

Экономическое и инвестиционное сотрудничество развивается не менее стремительно. Подписанное соглашение о строительстве азербайджанского отеля на берегу Иссык-Куля - показатель того, что наше взаимодействие выходит за рамки торговли и перерастает в инвестиционную интеграцию. Туризм Кыргызстана растет: в 2023 году страну посетили более 1.6 млн туристов, а прогнозы на 2024-2025 годы оценивают рост в среднем на 8-10 процентов ежегодно. На этом фоне появление крупного азербайджанского гостиничного проекта - это точка входа в перспективный рынок, а также усиление бизнеса, основанного на совместном капитале.

Ключевым элементом стало создание Азербайджано-кыргызского совместного инвестиционного фонда. Решение президентов двух стран позволило в короткие сроки запустить механизм финансирования проектов - фонд уже работает с первыми заявками. Азербайджан сформировал свою часть капитала фонда, и если количество проектов будет расти, Баку готов оперативно увеличивать вложения. Это редкий для региона случай, когда фонд не существует на бумаге, а становится реальным финансовым инструментом развития.

Показательны области, которые обсуждались на встрече: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, гуманитарное измерение, образование - весь спектр отраслей, которые отражают взаимную заинтересованность не в одном узком направлении, а в широком экономическом охвате. Прямая авиасвязь между Баку и Бишкеком - еще один важный практический шаг. Потоки растут: в 2023 году пассажиропоток между странами увеличился более чем на 30 процентов, а планы увеличения числа рейсов демонстрируют готовность к еще более плотной деловой и туристической циркуляции.

Не менее принципиальным является политический аспект. Кыргызстан одним из первых поддержал присоединение Азербайджана к формату сотрудничества Центральной Азии. А это формат, в котором решения принимают немногие и быстро, где любое присоединение нового участника должно быть выверенным и продуманным. Признание Азербайджана полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - это фактическое расширение геополитического периметра региона до Южного Кавказа. Для Азербайджана это открывает прямой коридор к глубинным рынкам Евразии, а для Центральной Азии - надежный выход к Каспию, к инфраструктуре Транскаспийского коридора, к стабильному партнеру, который доказал свою предсказуемость и инвестиционную дисциплину.

Если рассматривать сотрудничество Азербайджана и Кыргызыстана в стратегическом контексте, становится очевидно: оно давно перестало быть двусторонним проектом и превратилось в элемент архитектуры тюркского и евразийского пространства. При этом каждая из сторон привносит в этот союз свои уникальные преимущества. Азербайджан - это инфраструктурная мощь, энергетические ресурсы, растущая роль в глобальной логистике и твёрдая политическая стабильность. Кыргызыстан - это центр тяжести в сердце Центральной Азии, страна с глубокой историко-культурной идентичностью и растущим экономическим потенциалом, особенно в области гидроэнергетики, сельского хозяйства, туризма и цифровых сервисов.

Синергия этих возможностей проявляется прежде всего в транспортно-логистической сфере. Азербайджан последние годы полностью трансформировал свою модель участия в мировой торговле, сделав ставку на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот маршрут стал ключевым звеном между Европой, Каспийским регионом и Центральной Азией, а грузооборот через Азербайджан только за 2023 год вырос на 34 процента. Для Кыргызыстана, не имеющего прямого выхода к морю, упрощение транзита через Азербайджан, модернизация каспийской логистики, а также единые тарифные решения - не просто экономические удобства, а фактор долгосрочной устойчивости.

Будущее этого направления связано с созданием мультимодальных цепочек, расширением портовой инфраструктуры на Каспии, модернизацией железнодорожных стыковок, появлением новых сервисов для скоростного транзита. В этих планах Кыргызстан рассматривается Баку не как сторонний участник, а как партнер, вовлеченный на правах равного стратегического игрока. Полноправное участие Азербайджана в формате консультативных встреч стран Центральной Азии дает возможность выстраивать совместную транспортную политику, устранять барьеры, унифицировать тарифы и повышать пропускную способность маршрута в обоих направлениях. И это одна из ключевых причин, почему именно Кыргызстан был одним из первых, кто поддержал присоединение Азербайджана к этому формату.

В политическом плане Бишкек и Баку демонстрируют редкостное единство позиций. Поддержка Кыргызыстаном восстановления Карабаха и Восточного Зангезура - это не просто дипломатия. Это символ того, что Кыргызстан признает территориальную целостность Азербайджана в самом принципиальном вопросе современной истории страны. Этот выбор был не конъюнктурным, а стратегическим, потому что последующие шаги - строительство школы имени Айкола Манаса в Агдамском районе, гуманитарные инициативы, участие в проектах на освобожденных территориях - подтвердили последовательность кыргызской политики.

Именно последовательность позволяет двум государствам углублять сотрудничество в энергетической сфере. Азербайджан стабильно усиливает свой энергетический экспортный потенциал. В 2023 году страна экспортировала свыше 22 млрд кубометров газа, а к 2027 году планирует увеличить этот показатель до 30-32 млрд кубометров за счет расширения Южного газового коридора, оптимизации производства и повышения эффективности отрасли. Кыргызыстан, имеющий огромный гидроэнергетический потенциал, рассматривает Азербайджан как партнера для развития энергетических сетей, модернизации инфраструктуры, привлечения инвестиций в распределительные системы и совместного формирования устойчивых энергетических проектов.

Дополнительным направлением является сельское хозяйство. Кыргызстан обладает одними из лучших условий в Центральной Азии для животноводства, растениеводства, органического производства. Передача Азербайджану двухсот высокогорных яков - это не жест экзотики, а демонстрация понимания потенциала таких пород в условиях Восточного Зангезура. В регионе, где требуется восстановление экосистем, развитие устойчивых хозяйственных моделей и создание рабочих мест, такие проекты становятся стратегическими элементами экономической реабилитации.

Культурно-гуманитарный пласт сотрудничества - это отдельная, очень глубокая линия. В Баку установлен памятник Чингизу Айтматову, в Бишкеке открыт Парк кыргызско-азербайджанской дружбы и школа-гимназия имени Гейдара Алиева. В этих трех шагах отражено целое мировоззрение: культура становится механизмом стратегического сближения. Айтматов - писатель, который для Азербайджана стал частью национального гуманитарного пространства. Имя Гейдара Алиева в центре Бишкека - символ того места, которое Азербайджан занимает в тюркском мире. Эти инициативы превращают гуманитарную дипломатию в долгосрочный инструмент укрепления доверия.

Экономическое измерение сотрудничества в последние годы вышло на качественно иной уровень. Создание совместного инвестиционного фонда стало самым убедительным доказательством того, что Баку и Бишкек стремятся не только развивать торговлю, но и строить общее инвестиционное будущее. Капитал фонда формируется на паритетных началах, азербайджанская сторона уже выделила первые финансовые ресурсы. Первые проекты находятся на стадии финансирования, и речь идет о реальных инвестициях - от сельскохозяйственных кластеров до туристической инфраструктуры и логистических сервисов. Фонд позволяет выбирать приоритеты не политически, а экономически, что резко повышает эффективность двустороннего сотрудничества.

Второй сильный акцент - рост авиасвязи. Прямые рейсы Баку - Бишкек играют роль не просто транспортного канала, а драйвера человеческих контактов. В 2024 году ожидается рост пассажиропотока еще на 25-28 процентов, а планы по увеличению числа рейсов открывают возможности для развития делового туризма, образовательных обменов, медицинского сотрудничества. Кыргызстан заявил о заинтересованности открыть новые коммерческие маршруты и создать дополнительные сезонные программы. Это органично встроено в стратегию Азербайджана по расширению авиационного хаба, через который ежегодно проходит более 6 млн пассажиров.

Все перечисленные направления создают прочную основу для будущего официального визита Президента Азербайджана в Кыргызыстан, которого в Бишкеке ждут с особым интересом. Этот визит, по сути, станет точкой консолидации всех проектов, обозначенных за последние два года. Баку и Бишкек подходят к нему не как к жесту дипломатического этикета, а как к шагу, который будет готов окончательно институционализировать инвестиционный фонд, углубить участие в транспортных коридорах, расширить энергетическое взаимодействие и вывести гуманитарное сотрудничество на новый уровень.

Стратегическое партнерство Азербайджана и Кыргызыстана входит в фазу, когда двусторонние отношения становятся частью гораздо более масштабной региональной картины. Мир переживает период стремительной перекалибровки: старые модели связей рушатся, новые - формируются из совокупности прагматичных союзов, транспортных коридоров, энергетических цепочек и систем взаимных инвестиций. На этом фоне союз Баку и Бишкека приобретает значение не только для двух стран, но и для всего тюркского пространства, Центральной Азии, Южного Кавказа и широкой евразийской архитектуры.

Главный фактор устойчивости азербайджано-кыргызских отношений - стратегическая предсказуемость обеих сторон. В региональной политике Центральной Азии Кыргызыстан играет роль страны, способной сближать разные интересы, выступать площадкой согласования и диалога. Азербайджан, обладая устойчивой политической системой, развитой транспортной инфраструктурой и мощным энергетическим потенциалом, является естественным мостом между Каспием, Европой и Южным Кавказом. Эти два качества, соединенные в партнерстве, формируют совершенно новую конфигурацию сил.

Одним из наиболее перспективных направлений на ближайшие годы является дальнейшая интеграция Кыргызыстана в Транскаспийский международный транспортный маршрут. Прогнозы на 2025-2030 годы показывают, что грузооборот по Транскаспию может увеличиться минимум в три раза. Азербайджан уже модернизировал порт Алят, увеличил пропускную способность железнодорожных терминалов, создал условия для быстрого прохождения транзитных грузов. При поддержке Кыргызыстана возможно формирование новых маршрутных линий, которые свяжут Бишкек и Ош с каспийскими портами через Казахстан, а оттуда - с Баку, грузинской инфраструктурой и далее с европейскими рынками. Это превращает Кыргызстан из транзитного тупика советского наследия в полноценный элемент евразийской логистики.

Подобная трансформация означает переход к совершенно новому экономическому уровню. Повышение контейнеризации грузов, создание сухих портов, ускорение таможенных процедур - все это может добавить к ВВП Кыргызыстана от 1.5 до 2.5 процентов ежегодного роста. Азербайджан, в свою очередь, получит расширенную систему транспортных веток, которые позволяют не зависеть только от одного направления в транзите между Центральной Азией и Европой. Учитывая ситуацию на глобальных транспортных рынках, где нестабильность в Южно-Китайском море, перегрузка европейских портов и спорадические кризисы на Суэцком направлении стали новой нормой, диверсификация маршрутов - не роскошь, а необходимость.

В геополитическом плане сотрудничество Баку и Бишкека становится частью укрепления тюркской интеграции. Обе страны активно участвуют в работе Организации тюркских государств, где проекты в области торговли, цифровой трансформации, безопасности и гуманитарного взаимодействия приобретают всё более прикладной характер. За последние два года в рамках ОТГ начали формироваться новые механизмы координации транспорта, единые подходы к образовательным программам, а также совместные платформы для развития высоких технологий. Азербайджан и Кыргызыстан в этих проектах выступают не только как участники, но и как идейные драйверы, задающие темп и содержание.

Особого внимания заслуживает инвестиционный потенциал сотрудничества. Совместный Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд способен обеспечить финансирование проектов на сумму свыше нескольких сотен миллионов долларов в среднесрочной перспективе. Если фонд выйдет на планируемую мощность, он станет одним из крупнейших двусторонних инвестиционных инструментов в тюркском мире. При этом в отличие от многих других региональных инициатив этот фонд создается как практический механизм: он уже начал рассматривать первые проекты, включает паритетное управление и основан на прямых капитальных вложениях, а не на декларациях.

Открытие нового азербайджанского отеля на берегу Иссык-Куля станет одновременно и экономическим мотором, и символом расширяющегося присутствия бизнеса Азербайджана в Кыргызстане. Иссык-Куль ежегодно принимает более миллиона туристов, а потенциал этого региона многократно превышает текущие показатели. Прямые инвестиции позволяют создавать новые рабочие места, повышать стандарт услуг, развивать инфраструктуру и стимулировать рост смежных отраслей. Фактически речь идет о создании полноценного туристического кластера с участием азербайджанского капитала.

Энергетическая кооперация также имеет перспективы долгосрочного развития. У Кыргызстана один из самых крупных в Центральной Азии гидроресурсов - около 142 млрд кВт/ч потенциальной годовой выработки. Азербайджан обладает устойчивым опытом в строительстве энергообъектов, модернизации сетей, управлении распределением, внедрении цифровых систем учета и балансировки. Взаимное использование этих преимуществ позволит создавать совместные энергетические проекты, формировать устойчивые модели энергоснабжения и привлекать международное финансирование для модернизации гидроузлов.

Азербайджано-кыргызские отношения сегодня - это не романтика братства, а рациональная, хорошо выстроенная и постоянно расширяющаяся архитектура доверия. Именно поэтому государства демонстрируют такую синхронность - от политических позиций до совместных инфраструктурных проектов. Эта модель партнерства становится образцом для всего тюркского пространства и важной частью новой геополитической реальности Евразии.