https://news.day.az/world/1800453.html В США рассказали, как будут проводить ядерные испытания США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.
"Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими", - сказал он.
