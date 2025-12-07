В США рассказали, как будут проводить ядерные испытания

США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими", - сказал он.