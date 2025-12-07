На разных смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco появились баги после обновления

Компания Xiaomi начала распространение глобальных обновлений операционной системы HyperOS 3 для ряда устройств. Несмотря на заявленное повышение стабильности и появление новых функций, пользователи жалуются о некорректной работе отдельных компонентов системы, сообщает портал HyperosInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, на смартфоне Poco F7 с версией OS3.0.3.0.WOLMIXM фиксировались самопроизвольные перезагрузки после подключения к интернету. Эта ошибка уже исправлена в версии OS3.0.4.0.WOLMIXM.

Владельцы Redmi Note 14 Pro+ 5G (OS3.0.2.0.WOPMIXM) сообщили об автоматическом появлении экрана клавиатуры, причиной чего стало стороннее приложение tf.tap.fame. Пользователи также наблюдали единичные всплывающие рекламные окна и некорректное отображение шрифтов - последний баг уже устранен.

На Poco F7 Pro с прошивкой OS3.0.4.0.WOKMIXM были выявлены случаи падения частоты кадров в играх, связанные с некорректной работой интерполяции. Компания подтвердила, что исправление будет включено в следующее обновление.

Среди прочих проблем пользователи сообщают о сбоях в работе магазина Google Play на планшете Xiaomi Pad 7, нестабильном подключении к мобильному интернету на Redmi 13 5G и Poco M6 Plus 5G, ошибках камеры в мессенджере LINE на Redmi 14C и Poco C75, а также неполадках в работе NFC на Xiaomi 15T.

В Xiaomi заверяют, что уже работают над устранением всех выявленных ошибок и продолжат выпуск сервисных обновлений по мере готовности исправлений.