Наводнение на Суматре усилилось - ВИДЕО

В Индонезии наводнение на Суматре усилилось. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, число погибших достигло 921 человека. Кроме того, 329 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после катастрофических наводнений и оползней, обрушившихся на остров.