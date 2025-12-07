Новшество в аэропортах Турции

Территории аэропортов Турции будут защищены отечественными автономными системами борьбы с птицами и FPV-дронами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, реализуемый проект "Савуран" предполагает создание единой системы мониторинга, оперативного выявления и устранения угроз в районе объектов гражданской авиации.

Новая система будет обеспечена искусственным интеллектом и сможет действовать в полностью автономном режиме.

Специально для отвода стай птиц в районе аэропортов будут кружить специальные дроны с акустическими приборами. Речь об уничтожении пернатых не идет.

Кроме того, благодаря термальным камерам и сенсорам в круглосуточном режиме будут выявляться дроны. Команда по противодействию FPV-дронам будет отдаваться мануально либо в автономном режиме.