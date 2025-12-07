В Зангилане строят новую водную инфраструктуру

В Зангилане начинается строительство системы водо-канализационной инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в рамках проекта будут разработаны проектно-сметные документы для строительства магистральных водопроводных линий, коллекторов для сточных и дождевых вод, а также соответствующих сооружений.

Кроме того, предусматривается утверждение технических условий проекта и проведение процедур приёмки и сдачи работ.

Сообщается, что Управление строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана уже завершило подготовительные процессы.

Исполнение проекта поручено обществу с ограниченной ответственностью "Körpü-Bina-Tikinti", с которым заключен договор.

Согласно условиям договора, компании будет выплачено 6,314 млн манатов.

