В Гадруте планируется отремонтировать более 70 домов

В целом проект развития Гадрута включает строительство центральной дороги, коммуникационных линий, восстановление центральной площади поселка, а также на первом этапе - ремонт 79 домов и обеспечение переселения населения.

Об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, по состоянию на 14 сентября в поселок Гадрут уже переехали 10 семей.

"Мы планируем переселить жителей в остальные дома до конца этого месяца и в последующие месяцы. Продолжение этого процесса будет в 2026 году. Мы уже начали аналогичные восстановительные работы в других селах и районах. Восстановление идет полным ходом и продолжится в следующем году. До конца этого года 1552 семьи вернутся в свои родные села, а в следующем году это число увеличится за счет восстановления домов и сел. Наряду с Гадрутом, в других селах так же ведутся работы по ремонту инфраструктуры", - сказал Э.Гусейнов.