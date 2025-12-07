Республиканская гвардия Бенина задержала мятежников
Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки государственного переворота. Об этом сообщило издание 24 Heures au Benin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В Бенине не было переворота. Группа мятежников, объявивших о свержении президента Патриса Талона, сейчас находится в руках Республиканской гвардии. Национальный телеканал, захваченный мятежниками с целью дестабилизации обстановки, освобожден", - говорится в публикации.
Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.
Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает контроль над ситуацией.
Бенин - франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.
