В Москве полицейский на ходу остановил фуру с умирающим водителем

В Москве полицейский предотвратил аварию, остановив фуру с потерявшим за рулем сознание водителем, сообщила 7 декабря в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Инспектор заметил большегруз, который двигался по полосе встречного движения.

"Несмотря на то, что полицейские перекрыли путь служебным автомобилем, фура не останавливалась. Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания", - написала Волк.

Полицейский быстро залез в кабину и остановил транспортное средство. Водителю вызвали скорую помощь, однако он скончался.