В Азербайджане ожидаются ливни, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 декабря до вечера 10 декабря ожидается переменный дождь, местами ливень.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Утром 7 декабря, начиная с западных районов, и до вечера 11 декабря местами ожидаются осадки. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакян-Шекинском, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском регионах, Центральном Аране, Лянкяран-Астаринском регионе прогнозируются ливни, на горных территориях снег.
В связи с осадками в реках увеличится водность, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.
