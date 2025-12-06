В Азербайджане ожидаются ливни, снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 декабря до вечера 10 декабря ожидается переменный дождь, местами ливень.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Утром 7 декабря, начиная с западных районов, и до вечера 11 декабря местами ожидаются осадки. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Балакян-Шекинском, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском регионах, Центральном Аране, Лянкяран-Астаринском регионе прогнозируются ливни, на горных территориях снег.

В связи с осадками в реках увеличится водность, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.