В Windows появилось гигантское меню «Пуск»

Windows 11 появилось новое меню "Пуск", занимающее большую часть экрана. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О скором выходе масштабного обновления для Windows 11, включающего новое меню "Пуск", стало известно еще в середине ноября. Редактор медиа Абхиджит МБ установил апдейт и обратил внимание, что новое меню получило огромные размеры. Если раньше при стандартных настройках "Пуск" в открытом виде занимал 50-60 процентов экрана, то сейчас он открывается на 90 процентов экрана.

По словам специалиста, раньше "Пуск" был вспомогательным элементом операционной системы (ОС), а сейчас превратился в полноценную страницу с приложениями и документами, а также вкладкой с доступом к смартфону. Абхиджит МБ отметил, что на ноутбуках с 14-дюймовым экраном обновленное меню занимает почти все рабочее пространство. Однако на гигантских мониторах оно появляется лишь в центре экрана.

В материале говорится, что решение превратить "Пуск" в отдельное окно, определенно, было осознанным. Журналист Windows Latest напомнил, что раньше у пользователей Windows не было проблем с "Пуском". Так, они могли буквально курсором изменить его размеры или даже перенести в любую часть экрана.