Азербайджан и Катар достигли договоренности об укреплении сотрудничества
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках Дохийского форума встретился с государственным министром Катара по международному сотрудничеству Марьям бинт Али бин Насир Аль-Миснад.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в Х.
"Я был рад встретиться с государственным министром по международному сотрудничеству Государства Катар Марьям бинт Али бин Насир Аль-Миснад в рамках Дохийского форума. В ходе встречи мы обсудили пути дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами и договорились об интенсификации нашего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - отмечается в публикации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре