Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США

Решение Европейской комиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X - это атака на американский народ.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.

"Решение Еврокомиссии оштрафовать X на $140 миллионов - это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены", - написал Рубио.