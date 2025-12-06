https://news.day.az/world/1800273.html Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США Решение Европейской комиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X - это атака на американский народ. Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.
Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.
"Решение Еврокомиссии оштрафовать X на $140 миллионов - это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены", - написал Рубио.
