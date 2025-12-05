Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко оценивает деятельность Азербайджана, направленную на поддержку солидарности, сотрудничества и культурного обмена. Азербайджан неизменно активно присоединяется к инициативам, которые с большим одобрением принимаются всеми государствами-членами ОИС. "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025" является наглядным подтверждением этой приверженности, а также усилий страны по продвижению культурного единства и творческого потенциала.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам помощник генерального секретаря ОИС по гуманитарным, культурным, социальным и семейным вопросам Тарик Али Бахит на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025".

По его словам, фестиваль играет важную роль как платформа, способствующая развитию культурного сотрудничества, укреплению духовных связей и поддержке творческих инициатив. "Мы создаём богатую среду для учёных, музыкантов, мастеров искусства и представителей творческих индустрий из разных стран, предоставляя им возможность делиться своими традициями, наследием и опытом", - сказал Тарик Али Бахит.

Фестиваль пройдет с 5 по 12 октября при организационной поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС), Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

В Творческой неделе примут участие гости из более чем 50 стран, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, а также экспертов в области креативных индустрий, соберутся более пяти тысяч участников. Пройдут панельные дискуссии, показы, выставки и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий нашей страны в глобальном масштабе.

В дни фестиваля пройдут - высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов OИС, форум "Культурные и креативные индустрии" (MYFORUM), выставка "Creative Village: культурные и креативные индустрии" (MYEXPO), международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze - 2025, "Восточный показ мод" - презентации молодых и известных дизайнеров стран OИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в областях театра, музыки, танца и анимации.

Фестиваль, проводимый ОИС с 2019 года в различных странах-членах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий, укрепление гуманитарных связей, демонстрацию культурного наследия государств-участников и продвижение современного искусства.

Впервые принимая у себя данное мероприятие, Азербайджан вновь продемонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе. Среди основных направлений фестиваля развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию. Особенно важно поощрение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, построение устойчивых партнёрств между странами-участницами, а также усиление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.