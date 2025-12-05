В Азербайджане 17 человек отравились дымом в школе

В полной средней школе деревни Ашагы Нохудлу Сальянского района 17 человек отравились дымом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос AПA в Сальянской районной центральной больнице.

Согласно информации, части пострадавших была оказана первичная медицинская помощь, после чего их отпустили домой для амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в полной средней школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района произошло задымления из-за забитой пеллетной печи.