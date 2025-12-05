https://news.day.az/society/1800145.html В Азербайджане 17 человек отравились дымом в школе В полной средней школе деревни Ашагы Нохудлу Сальянского района 17 человек отравились дымом. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос местного бюро AПA в Сальянской районной центральной больнице.
В Азербайджане 17 человек отравились дымом в школе
В полной средней школе деревни Ашагы Нохудлу Сальянского района 17 человек отравились дымом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос AПA в Сальянской районной центральной больнице.
Согласно информации, части пострадавших была оказана первичная медицинская помощь, после чего их отпустили домой для амбулаторного лечения.
Ранее сообщалось, что в полной средней школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района произошло задымления из-за забитой пеллетной печи.
