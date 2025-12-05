Гороскоп на 5 декабря

Сегодня гороскоп склоняет к требовательности, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами. Не спешите судить окружающих, хотя именно такое желание завтра будет у вас регулярно возникать. Вместе с тем стремление к совершенству, к чему также склоняют вас звезды, может очень пригодиться вам на работе. Тенденция завтрашнего дня - пунктуальность и основательность, поэтому день не слишком подходит для легких любовных увлечений. Завтрашнее знакомство, а тем более начало отношений - это всерьез и надолго. Вообще если вы уверены в своих чувствах, это ваш день. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Овну ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Овен завтра способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Телец

Сегодня Телец не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Телец завтра способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Близнецы

Сегодня Близнецы настроены работать с полной самоотдачей - потребности дела они будут ставить куда выше собственных! Из-за этого в их завтрашнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если завтра у Близнецов выходной), ведь главным для них будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Близнецов приятными бонусами.

Рак

Сегодня Рак будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Рак завтра сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Лев

Сегодня Льву противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Лев завтра пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Дева

Сегодня во всем, за что бы Дева ни бралась, она будет склонна до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях ее упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Деву, что день склоняет ее к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что она, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Деве завтра не следует быть слишком самонадеянной.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ними и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно завтра. Поговорив откровенно, по душам, Весы не только избавятся от груза, но и имеют все шансы, что их поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу их отношениям.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Скорпиону обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Скорпиона имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой завтра для Скорпиона будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Стрелец

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Стрельца перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Стрельцу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Стрельцу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Козерог

Сегодня Козерог будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Козерога бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым завтра для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Козерог будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Водолей

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Водолея! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то завтра эта смелость будет гармонично дополняться коммуникабельностью и организованностью. И ситуация, и окружающие будут поощрять Водолея совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Водолея завтра вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Рыбам завтра не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.