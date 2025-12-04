В Баку представлена пьеса "Нефть"

В рамках Фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем" к 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016) в Бакинском доме фотографии прошла читка пьесы "Нефть" Эллы Хиксн, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Масштабное культурное событие организовано Центром творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева c 17 ноября 2025 года по 30 января 2026 года. Генеральный партнёр - bp.

Проект продолжает серию культурных инициатив, направленных на расширение театрального пространства и вовлечение зрителя в современные международные драматургические процессы. Были задействованы современные цифровые технологии - использовались инструменты искусственного интеллекта, расширившие выразительные возможности и позволившие переосмыслить традиционный формат читки.

Режиссёр Константин Солдатов создал камерное, но насыщенное по смыслу исследование пьесы. В читке приняли участие актёры - Ирина Якубенко, Татьяна Селивёрстова, Максим Татаринцев, Пелагея Солдатова.

Пьеса "Нефть" британского драматурга Эллы Хиксн получила широкую известность после постановки в лондонском театре Almeida и стала одним из наиболее обсуждаемых произведений европейской сцены. В центре сюжета - многослойная и метафоричная история матери и дочери, через взаимоотношения которых раскрываются ключевые этапы развития нефтяной цивилизации.

Драматургический текст переносит зрителя через несколько эпох - от конца XIX века и первых керосиновых ламп до современного мира и недалёкого будущего. Постепенная смена стран, технологий и политических контекстов подчёркивает, насколько тесно нефть связана с экономикой, обществом и человеческими судьбами. Сквозь всю историю сохраняется главное - сложная, живая и подлинная связь между двумя поколениями.