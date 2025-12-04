https://news.day.az/world/1799818.html Крупнейший город Южной Африки затопило - ВИДЕО Йоханнесбург, крупнейший южно-африканский город, оказался затоплен после сильнейшего града. Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как машины остались под паводковыми водами. Наводнение затруднило передвижение. Представляем вашему вниманию эти кадры:
Крупнейший город Южной Африки затопило - ВИДЕО
Йоханнесбург, крупнейший южно-африканский город, оказался затоплен после сильнейшего града.
Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как машины остались под паводковыми водами.
Наводнение затруднило передвижение.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре