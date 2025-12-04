Крупнейший город Южной Африки затопило

Йоханнесбург, крупнейший южно-африканский город, оказался затоплен после сильнейшего града.

Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как машины остались под паводковыми водами.

Наводнение затруднило передвижение.

Представляем вашему вниманию эти кадры: