Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив удовлетворение встречей с Президентом Азербайджана, гость в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера.

Касаясь основанных на дружбе и доверии отношений между нашими странами, лорд Вернон Коакер подчеркнул заинтересованность в развитии двусторонних связей в плоскости стратегического партнерства.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия и попросил передать и его приветствия Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие Кира Стармера в COP29 и свою встречу с ним.

Отметив богатую историю двусторонних отношений, глава государства подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами началось в энергетическом секторе и впоследствии охватило многие сферы. Президент Ильхам Алиев констатировал наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и в других областях. Коснувшись открытия в настоящее время новой страницы в сотрудничестве между нашими странами в области оборонной промышленности, глава государства оценил это как показатель взаимного доверия.

Гость поздравил главу нашего государства с достигнутыми в августе этого года в Вашингтоне результатами в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижения мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это имеет историческое значение, и затронул особую роль Президента США Дональда Трампа в данном вопросе. Глава государства отметил, что инициатором мирной повестки является именно Азербайджан, и подчеркнул, что наша страна и далее продолжит свои усилия для ее продвижения.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.