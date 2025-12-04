Пентагон установил, что переписка его шефа в Signal нарушила режим секретности

Переписка главы Пентагона Пита Хегсета в мессенджере Signal угрожала раскрытием конфиденциальной военной информации и могла подвергнуть опасности военных США, передает CBS со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они рассказали о содержании отчета внутреннего контрольного органа Пентагона об этом инциденте. В документе говорится, что военный министр использовал личное устройство в служебных целях для передачи секретных данных другим высокопоставленным чиновникам американской администрации и главреду журнала The Atlantic. Хегсет опубликовал в зашифрованном чате Signal информацию из электронного письма с пометкой "SECRET//NOFORN".

Телеканал уточняет, что первая часть грифа указывает на конфиденциальный характер сведений и на то, что ее раскрытие может нанести серьезный ущерб нацбезопасности и поставить под угрозу жизни военнослужащих страны. Вторая часть пометки означает, что сообщать сведения из электронного письма можно строго ограниченному кругу лиц.

"В отчете установлено, что если бы информация была перехвачена иностранным противником, это явно поставило бы под угрозу американских военнослужащих и миссию", - отмечает CBS.