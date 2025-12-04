https://news.day.az/world/1799701.html Массовая свадьба прошла в секторе Газа - ВИДЕО Массовая свадьба прошла в секторе Газа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Палестинцы собрались на руинах южной части Газы, чтобы отпраздновать массовую свадьбу более 50 пар.
Массовая свадьба прошла в секторе Газа - ВИДЕО
Массовая свадьба прошла в секторе Газа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Палестинцы собрались на руинах южной части Газы, чтобы отпраздновать массовую свадьбу более 50 пар.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре