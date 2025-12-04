Массовая свадьба прошла в секторе Газа

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Палестинцы собрались на руинах южной части Газы, чтобы отпраздновать массовую свадьбу более 50 пар.