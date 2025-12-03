В НАТО подтвердили свои обязательства по поддержке Украины

На заседании министров иностранных дел государств-членов НАТО обсуждались вопросы войны России против Украины и усиления обороноспособности Альянса.

Как сообщает Day.Az, на заседании министры подчеркнули необходимость силы и единства, сосредоточив внимание на подготовке надёжной дорожной карты, которая обеспечит доведение расходов на оборону до 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что это означает создание более сильного, адаптируемого и способного сдерживать любую агрессию Альянса.

"Мы должны быть готовы защищать каждый дюйм территории НАТО", - отметил Рютте, добавив, что силы на восточном фланге Альянса были усилены, а оснащение современной техникой увеличено.

На заседании также было отмечено, что союзники предоставляют значительные возможности в рамках инициативы PURL, включая систему противовоздушной обороны, и объявлены новые обязательства.

Рютте призвал союзников ускорить выполнение обязательств к 2026 году:

"Безопасность Украины тесно связана с нашей собственной безопасностью. Наша поддержка должна продолжаться без перерывов, чтобы помочь Украине сегодня защищать себя и завтра предотвращать угрозы".