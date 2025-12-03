Тайное стало явным: формула Победы Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

1 декабря 2025 года официально завершилась история Минской группы ОБСЕ - структуры, которая более четверти века считалась главным международным механизмом переговоров по карабахскому урегулированию. А вместе с этим наступил и новый этап в дискуссии об ответственности армянских политических элит за десятилетия конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее публично пообещавший открыть архив дипломатических переговоров, обнародовал документы, которые долгое время тщательно скрывались от общества. Среди опубликованных материалов - проекты предложений сопредседателей, переписка Еревана с посредниками, а также документы, раскрывающие действительную позицию прежних армянских властей. И именно они сейчас производят настоящий эффект разорвавшейся бомбы в армянском политическом пространстве.

Особое место среди рассекреченных материалов занимает письмо президента Армении Сержа Саргсяна, направленное в 2016 году президенту России Владимиру Путину. Документ был подготовлен вскоре после апрельских боёв и двух раундов переговоров - в Вене и Санкт-Петербурге. Тогда глава МИД России Сергей Лавров представил обновлённый план урегулирования, который, как теперь стало ясно, совершенно не устраивал Ереван.

Текст письма Саргсяна разрушает один из ключевых мифов, который многие годы активно распространялся армянскими политиками: будто при прежних режимах позиции Армении были "сильными", а дипломатический фронт - "успешным". Наоборот - Саргсян фактически признает, что военный баланс был утрачен после апрельских событий 2016 года и с тех пор армянская сторона больше не могла компенсировать возросшее преимущество Азербайджана. Соответственно, Баку имел реальные предпосылки для дальнейшего продвижения.

То есть уже тогда было понятно, что Азербайджан обладает и силой, и политической решимостью, чтобы обеспечить восстановление территориальной целостности. На фоне этого, Саргсян открыто жалуется Путину, что "жёсткая позиция" Азербайджана делает невозможным обсуждение компромисса. Он признает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев чётко придерживался принципа: "Сначала освобождение оккупированных территорий - затем обсуждение политических вопросов".

Именно эта формула, которую Баку последовательно отстаивал долгие годы, позже была реализована полностью - уже силой оружия.

Видимо даже Сержик Азатович это понимал. Поэтому в письме видна его тревога и понимание Саргсяном, что формула "ни войны, ни мира", на которой держались прежние армянские власти, рухнула. Впервые Ереван признает, что Азербайджан диктует темп процесса и что прежние переговорные подходы потеряли смысл. И что особенно показательно - Саргсян признает, что Президент Ильхам Алиев ни на миллиметр не отклоняется от национальных интересов Азербайджана.

То есть все громкие заявления Кочаряна и Саргсяна о "непоколебимых" армянских позициях не соответствовали действительности. Они прекрасно знали правду - но скрывали ее от собственного народа. Но как же смешно сейчас читать все это, видя крах очередных армянских мифов! Ведь, Кочарян и Саргсян годами строили свою политическую риторику на ложном утверждении: "Если бы мы оставались у власти - поражения в войне не было бы".

Пашинян, публикуя архивы, конечно, преследовал и внутриполитическую цель - показать, что именно прежние лидеры привели Армению к катастрофе. Но, даже если учесть политическую мотивацию, факты остаются фактами. И как тут не вспомнить о попытках бывших армянских лидеров избавить себя от ответственности, доходивших до откровенной насмешки над обществом - когда Серж Саргсян пытался представить поражение в апрельской войне 2016 года как... победу. Сегодня эти слова выглядят как циничное оскорбление собственного народа.

Для Армении опубликованные документы - это болезненное, но неизбежное столкновение с реальностью: десятилетиями страна жила в плену мифов, опираясь на политические обещания, которые не имели под собой никакой основы. А в Азербайджане публикация архивов стала очередным подтверждением очевидного: Президент Ильхам Алиев вёл стратегически выверенную политику, полностью соответствующую интересам государства.

Он выдержал огромное внешнее давление, в том числе со стороны стран-сопредседателей. Он никогда не отступал от главного принципа: Карабах - это Азербайджан!

Вспоминается формула успеха главы нашего государства:

"Я точно знаю - что, где и когда нужно делать".

И вот, пришло очередное доказательство успешности этой формулы. Ведь она привела к историческому результату - полному освобождению всех оккупированных территорий. И это - важный момент не только в оценке прошлого, но и в формировании будущего Южного Кавказа. Потому что только на правде можно строить реальный мир. А не иллюзии, которые в итоге разрушаются под тяжестью фактов.