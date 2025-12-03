https://news.day.az/politics/1799598.html Азербайджанские военнослужащие на учениях "Восточное Средиземноморье-2025" - ФОТО В турецком городе Измир состоялись учения "Восточное Средиземноморье − 2025". В учениях, наряду с военнослужащими братской страны, принимали участие группа личного состава Военно-морских сил азербайджанской армии, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолёт армии Пакистана.
Азербайджанские военнослужащие на учениях "Восточное Средиземноморье-2025" - ФОТО
В турецком городе Измир состоялись учения "Восточное Средиземноморье − 2025".
В учениях, наряду с военнослужащими братской страны, принимали участие группа личного состава Военно-морских сил азербайджанской армии, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолёт армии Пакистана.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
При выполнении поставленных задач военнослужащие стран-участниц продемонстрировали высокий профессионализм.
Отметим, что в учениях в качестве наблюдателей принимали участие военнослужащие из девятнадцати стран.
