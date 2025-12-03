https://news.day.az/world/1799462.html

Цена на золото увеличилась

Золото на мировых рынках подорожало. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена декабрьских фьючерсов на золото повысилась на 0,74% и составила 4 252,2 доллара США за тройскую унцию.