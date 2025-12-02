В Баку отмечен День независимости Объединенных Арабских Эмиратов

2 декабря в Баку состоялся официальный прием по случаю 54-й годовщины национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Дня независимости.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и ОАЭ.

Говоря о значении Дня независимости, посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши рассказал о пути развития Объединенных Арабских Эмиратов и их стратегическом потенциале, основанном на устойчивом прогрессе. Он подчеркнул, что политический диалог высокого уровня и взаимные визиты с Азербайджаном играют важную роль в выводе двусторонних отношений на новый уровень, отметил, что в последние годы взаимный товарооборот между странами увеличился, а сотрудничество в сфере инвестиций, энергетики, авиации и туризма расширилось.

Выступивший министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал, что дружеские отношения между нашими странами поднялись до уровня стратегического партнерства. По его словам, исторический визит Президента ОАЭ в Карабах в сентябре является ярким примером солидарности и взаимного доверия между двумя странами. Он подчеркнул, что подписанные документы в области торговли, инвестиций, энергетики и цифровой экономики еще больше укрепили сотрудничество, компании ОАЭ активно участвуют в проектах в области возобновляемых источников энергии и городского развития. Он отметил, что Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве и Совместный инвестиционный фонд открывают новые возможности для сотрудничества между странами.

Затем были награждены лица, внесшие вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ.

Мероприятие продолжилось художественной частью.