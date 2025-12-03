Переведите свой кредит в Birbank и получите новогоднюю скидку 3%

Тем, кто ищет выгодный кредит, эта новость точно для вас. Birbank преподносит настоящий праздничный подарок клиентам, имеющим кредитные обязательства в других банках. Теперь каждый, кто переведёт свои кредиты из других банков в Birbank, получает скидку 3% на действующую процентную ставку. Не упустите шанс встретить Новый год без сложных финансовых расчётов и бюджетных ограничений.

Кампания, проходящая с 3 декабря по 15 января, предоставляет клиентам более выгодные условия кредитования, а также возможность снизить размер ежемесячных платежей и оплачивать кредиты в одном месте без лишней траты времени.

Отметим, что акция распространяется на кредиты, оформленные сроком от 12 месяцев и более. В рамках кампании получатели заработной платы или пенсии в Kapital Bank, а также в любых других банках, могут оформить наличный кредит до 50 000 манат сроком до 59 месяцев. Чтобы воспользоваться предложением и провести праздничный сезон с комфортом, достаточно посетить ближайшее отделение Kapital Bank/Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.