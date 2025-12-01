https://news.day.az/world/1799191.html Трамп похвалил новые власти Сирии и пообещал помощь Новое правительство Сирии проделало успешную работу на пути послевоенного восстановления страны и установления мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своей странице в соцсети TruthSocial сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять поставленные задачи, необходимые для построения настоящей и процветающей страны", - пообещал хозяин Белого дома.
По словам Трампа, Штаты очень довольны результатами работы администрации нового сирийского президента Ахмеда Аш-Шараа "благодаря упорному труду и решимости".
Ранее Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США.
