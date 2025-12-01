Трамп похвалил новые власти Сирии и пообещал помощь

Новое правительство Сирии проделало успешную работу на пути послевоенного восстановления страны и установления мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своей странице в соцсети TruthSocial сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять поставленные задачи, необходимые для построения настоящей и процветающей страны", - пообещал хозяин Белого дома.

По словам Трампа, Штаты очень довольны результатами работы администрации нового сирийского президента Ахмеда Аш-Шараа "благодаря упорному труду и решимости".

Ранее Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США.