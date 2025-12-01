Под азербайджанским кураторством в Берлине объединили искусство, науку и экологию

В рамках Берлинской недели науки 2025 года в столице Германии азербайджанский куратор и заместитель председателя I-opener e.V. Зулейха Ибад представила двухчастную международную программу "Beyond Now: How to Think Like a Forest When You've Been Raised by Screens", объединяющую искусство, науку и экологическое мышление, сообщает Day.Az.

"Открытие фестиваля состоялось 1 ноября в Берлинском Музее естествознания (Museum für Naturkunde) и стало ключевым мероприятием, посвящённым 10-летию Берлинской недели науки. Событие объединило партнёров, исследователей и участвующие организации, предоставив платформу для масштабного научного и культурного диалога. На открытии присутствовали представители научных институтов, кураторы, музыканты и гости из разных областей, которые стали участниками первых встреч и дискуссий", - сказала Trend Life Зулейха Ибад.

Первая часть программы прошла в пространстве Mahalla Berlin и в течение двух дней собрала более 500 посетителей. Художники Винсент Жондо и Бенжамин Кло изучали темы экологии, памяти и восприятия через разные визуальные подходы:

Винсент Жондо сочетал ботанические иллюстрации XIX века с фотографиями исчезающих растений, акцентируя внимание на том, как природа постепенно становится невидимой.

Бенжамин Кло соединял микроскопические изображения метеоритов с текстилем и цифровым видео, исследуя связи между экологическими проблемами и космическим воображением.

Вторая часть программы прошла в AirBerlin Alexanderplatz Project Space. Здесь состоялась панельная дискуссия с участием 45 человек на темы экологического времени, ответственности и сотрудничества искусства и науки. На обсуждениях выступили Оливер Хуан, Энрике Торрес и Винсент Жондо, а модератором была Зулейха Ибад. Особое внимание было уделено способности искусства создавать эмоциональный и визуальный доступ к научным темам.

Программа "Beyond Now" рассматривается как очередной значимый шаг I-opener e.V. по продвижению экологических вопросов через искусство и развитию устойчивого диалога между различными областями знаний.