Amazon и Google запускают мультиоблачный сервис

Компании Amazon и Google представили совместно разработанный мультиоблачный сетевой сервис, призванный удовлетворить растущий спрос на надежное подключение.

Как передает Day.Az со ссылкой Reuters, об этом говорится в заявлении компаний.

Эта инициатива позволит клиентам устанавливать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами двух компаний за считанные минуты, а не за недели.

Новый сервис был представлен чуть более чем через месяц после того, как сбой в работе Amazon Web Services 20 октября нарушил работу тысяч веб-сайтов по всему миру, выведя из строя некоторые из самых популярных интернет-приложений, включая Snapchat и Reddit. По данным аналитической компании Parametrix, этот сбой обойдется американским компаниям в сумму от 500 до 650 миллионов долларов.

Согласно заявлениям двух поставщиков облачных услуг, новое предложение объединяет многооблачное решение Interconnect от AWS и кросс-облачное решение Google Cloud для улучшения сетевой совместимости.

"Это сотрудничество AWS и Google Cloud представляет собой фундаментальный сдвиг в области многооблачных подключений", - заявил Роберт Кеннеди, вице-президент по сетевым сервисам AWS.

Вице-президент и генеральный менеджер по облачным сетям Google Cloud Роб Эннс заявил, что совместная сеть призвана упростить для клиентов перемещение данных и приложений между облаками.

Salesforce, открывает новую вкладку, входит в число первых пользователей нового подхода, говорится в заявлении Google Cloud.

AWS предоставляет вычислительные мощности, хранилища данных и другие цифровые сервисы компаниям, государственным органам и частным лицам и является крупнейшим в мире поставщиком облачных услуг. За ним следуют Microsoft, Azure и Google Cloud.

Технологические компании, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, инвестируют миллиарды долларов в создание инфраструктуры, способной справиться с растущим интернет-трафиком и растущими потребностями искусственного интеллекта, поскольку потребность в вычислительных мощностях для поддержки этих сервисов увеличивается.

Облачный бизнес Amazon продемонстрировал уверенный рост в третьем квартале, принеся выручку в размере 33 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает выручку Google в размере 15,16 млрд долларов США.