Раскрыто требование США к Мадуро

США потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти с должности и покинуть свою страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, США готовы гарантировать "безопасный отъезд" венесуэльскому лидеру, его жене и сыну, если Мадуро покинет свой пост. В публикации утверждается, что телефонные переговоры между Вашингтоном и Каракасом стали "последней попыткой избежать прямой конфронтации".

Согласно источникам, звонок был организован при посредничестве Турции, Бразилии и Катара. Отмечается, что в ходе переговоров Венесуэла якобы согласилась передать политический контроль в стране силам оппозиции, но призвала оставить командование вооруженными силами за действующими властями.