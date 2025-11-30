Инсайдер рассекретил разработку мощнейшего складного смартфона Huawei

Китайская компания Huawei планирует выпустить следующее поколение складного смартфона Pura в первом квартале 2026 года. Согласно данным инсайдеров, устройство получит не только более широкий экран и усовершенствованный складной механизм, но и один из мощнейших процессоров компании - Kirin 9030.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Huawei Central (HC).

Kirin 9030, впервые представленный во флагманской модели Mate 80, является одним из самых производительных чипов в линейке Kirin. Аппаратная платформа представляет собой восьмиядерный процессор с 12 потоками, а также графическим ускорителем Maleoon 935. Чипом мощнее в линейке Kirin является только модель 9030 Pro, которая имеет девять ядер и 14 потоков.

Предполагается, что в плане дизайна и форм-фактора новая складная Pura продолжит концепцию Pura X. Pura X - это складной смартфон с горизонтальной линией сгиба, который отличается от аналогов нестандартным соотношением сторон экрана. Проще говоря, экран Pura X заметно шире, чем у других складных смартфонов типа Flip.

Другие подробности о новинке, вероятно, появятся ближе к дате ее анонса.