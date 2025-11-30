https://news.day.az/azerinews/1798805.html Azərbaycan kikboksçuları WAKO dünya çempionatında 12 medal qazanıblar 21-30 noyabr tarixlərində Abu-Dabidə kikboksinq üzrə WAKO dünya çempionatı keçirilib. Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Kikboksinq Federasindan bildirilib. Məlumata əsasən, Azərbaycan komandası 6 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünc medal qazanıb. Bildirilib ki, turnirdə 85 ölkədən 1637 idmançını iştirak edib.
