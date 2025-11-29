Международный центр мугама представил Азербайджан на фестивале в Карачи

Директор Международного центра мугама (МЦМ), заслуженный артист, тарист, посол культуры Узбекистана Сахиб Пашазаде и солист МЦМ, преподаватель Карабахского университета, заслуженный артист, исполнитель на нагаре Кямран Керимов представляют Азербайджан на Всемирном фестивале культуры, который во второй раз проводится в пакистанском городе Карачи.

Как передает Day.Az, на фестивале, организованном Art Council Pakistan и который продлится до 7 декабря, выступят более 1000 деятелей культуры из 140 стран мира.

Президент Art Council Pakistan Мохаммед Ахмед Шах поприветствовал азербайджанских исполнителей и вручил им памятные подарки фестиваля. Директор МЦМ Сахиб Пашазаде также передал в дар оргкомитету фестиваля издания об азербайджанской культуре и сувениры. Концерт азербайджанских музыкантов на глобальном творческом форуме состоится 29 ноября.

Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов уже во второй раз представляют нашу страну на этом фестивале. Во время прошлогоднего фестиваля исполнители, выступив на церемонии открытия с насыщенной программой, провели также мастер-класс на тему азербайджанских инструментов и музыки в Университете искусств в Карачи, которая вызвала большой интерес.

В рамках фестиваля проводятся музыкальные, театральные и танцевальные представления, выставки произведений изобразительного искусства, проходят панельные дискуссии и семинары, охватывающие различные области искусства.