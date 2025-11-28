В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят компьютерную игру

Epic Games Store запустил очередную еженедельную раздачу и временно сделал бесплатной игру Universe for Sale. Это двухмерное приключение в научно-фантастическом сеттинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Universe for Sale - нарративная адвенчура, действие которой разворачивается в колонии, парящей над Юпитером. В центре сюжета - героиня по имени Лила, способная силой мысли создавать целые вселенные. Игрокам предлагается постепенно раскрыть природу ее способностей и устройство этого мира.

Игра недоступна для российских аккаунтов, но получить проект можно, только имея учетную запись другого региона. Примечательно, что версия игры в Steam официально продается на российском рынке.

Раздача продлится до 4 декабря. Следующими бесплатными проектами в Epic Games Store станут The Darkside Detective и Jackbox Party Pack 4. До тех пор пользователи могут добавить Universe for Sale в свою библиотеку, после чего загрузить и запустить игру можно будет в любое удобное время. Найти проект можно на главной странице Epic Games Store в разделе "Бесплатные игры".