Карабахский клан о демократии: когда палачи рассуждают о правах
Автор: Хаял Хатамзаде,
Главный редактор Day.Az
Карабахский клан в лице Сейрана Оганяна заговорил о демократии... Очень цинично это звучит, когда перед камерой о демократии рассуждает человек, на руках которого кровь собственных соотечественников.
Оганян - тот самый, при ком армия вышла против граждан. В 2008 году Оганян возглавлял Генеральный штаб ВС Армении, и именно под его руководством армия участвовала в подавлении митинга 1 марта и использовала бронетехнику.
В последнее время в Армении все чаще возвращаются к трагедии 1 марта 2008 года - одной из самых темных страниц в истории страны. Возвращаются не потому, что, наконец, решили разобраться в случившемся. Нет. Возвращаются потому, что близятся выборы, и те самые фигуры, которые отправляли бронетехнику давить мирных граждан, снова рвутся к власти, изображая борцов за демократию.
Все расследования и свидетельства подтверждают, что армия была использована против собственного народа, и приказ был отдан задолго до официального объявления чрезвычайного положения. Попытки Сейрана Оганяна оправдать действия военного руководства политической риторикой не изменят документально зафиксированных фактов.
Оганян, Кочарян и Саргсян - представители одного режима, который пришел к власти через фальсификации, подавлял протесты силой и допустил массовые нарушения. Эти события стали тяжелым наследием, показывающим истинное лицо карабахского клана и его отношение к демократии.
И теперь "бывшие" с озабоченными лицами рассуждают о демократии. Сейран Оганян - последний, кто вообще в курсе, что такое демократия. Для него не только невинные азербайджанцы, но и собственные граждане были пушечным мясом.
Понятие демократии в Армении вообще совершенно обесценено. Большую "помощь" в этом оказали западные покровители армянства, никогда не реагировавшие на нарушения прав и свобод и диктат властей в этой стране. Особенно заметно это было при карабахском клане. Клан расправлялся с политическими противниками, заказные политические убийства стали чем-то обыденным, особенно в период правления Сержа Саргсяна. Тем не менее, покровители никогда не упрекали Ереван в нарушениях прав и свобод, а европейские чиновники считали это "внутренним делом Армении". В различных международных докладах соседняя страна всегда ставилась по уровню демократии выше Азербайджана. А в это время в тюрьмах умирали журналисты, а акции протеста разгоняли слезоточивым газом и водометами.
Не удивительно, что Сейран Оганян решил примерить на себя роль "демократа".
Когда сегодня кровавый Оганян, человек, чья подпись стояла под приказами о расстреле мирной демонстрации 1 марта, начинает рассуждать для журналистов о "политической ответственности" и "демократических процессах", беспокоится о судьбе демократии, - это выглядит уже как откровенное издевательство над обществом.
Кстати, за события 1 марта так никто и не ответил. Только разговоры и допросы "бывших", которые ни к чему не ведут.
Карабахский клан не способен нести демократию. Это ясно каждому в Армении. Он способен лишь нести смерть и разрушения. Сегодня эти преступники снова рвутся к власти, надеясь, что армяне отдадут им свои голоса, хотя никогда не считали "ереванских армян" своими. Они думают, что у граждан Армении такая короткая память?
